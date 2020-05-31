ائتلاف الوطنية يدعو الى حل مجلس النواب والتعجيل باجراء انتخابات مبكرة



دعا ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي الى حل مجلس النواب والتعجيل باجراء انتخابات مبكرة.



ونقل بيان للائتلاف ، عن عضو قيادته صباح التميمي قولها :" ان التظاهرات الشعبية المطالبة بالاصلاح لم تكن ناقمةً فقط على الاداء الحكومي، بل ان حل مجلس النواب كان في مقدمة المطالب التي رفعتها الجماهير المنتفضة".



واستغربت التميمي فشل المجلس في عقد اية جلسة منذ استقالة عادل عبد المهدي حتى اللحظة، بالرغم من تدهور الوضع الداخلي في جميع المجالات، والذي زاده سوءاً تداعيات انتشار ڤايروس كورونا ،وهو ما يحمل رئاسة المجلس المسؤولية كاملةً، حيث :" يبدو انهم -او على الاقل رئيس المجلس- غير مؤهلين لتحمل المسؤولية"، على حد قولها .



ولفتت الى :" ان رئيس مجلس النواب لم يفكر حتى بعقد جلسة طارئة لمناقشة تلك التداعيات او حتى اجتماعٍ طارئ -ولو عبر دائرة تلفزيونية- رغم كل الطلبات التي وصلته من اعضاء المجلس ".



وخلصت التميمي الى القول :" لا نرى اي بوادر امل باصلاح الاوضاع في ظل وجود المجلس الحالي، وان الوطنية في الوقت الذي تثمن فيه دور القوى الوطنية في هذا الاتجاه، فانها تشكر من ضم صوته لصوتها في حل المجلس واجراء انتخابات مبكرة".



ف.ا