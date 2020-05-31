نيجيرفان بارزاني يؤكد اهمية مشاركة الاقليم في الحوار الستراتیجي الأمريكي - العراقي





اكد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اهمية مشاركة الاقليم في الحوار الستراتیجي الأمريكي - العراقي المقرر الشهر المقبل .



وشدد خلال لقائه الميجر جنرال إريك هيل قائد قوة العمليات الخاصة للتحالف الدولي في العراق وسوريا على اهمية وجود آلية للتعاون والتنسيق بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لمواجهة إرهابيي داعش، خاصة في المناطق التابعة للمادة (140) الدستورية حيث تمثل تحركات الإرهابيين وتهديداتهم خطراً على أمن العراق وإقليم كردستان، معربا عن استعداد الإقليم لكل أنواع التعاون مع بغداد".



وقال بيان لرئاسة الاقليم انه جرى خلال اللقاء الذي حضره جعفر شيخ مصطفى نائب رئيس إقليم كردستان، بحث آخر مستجدات تفشي وباء فايروس كورونا وجهود وإجراءات مواجهته، وكذلك تأثيراته على القطاعات الصحية والاقتصادية وعلى البرامج والتحركات العسكرية لقوات التحالف في العراق وسوريا".



واضاف ان الحوار الستراتیجي الأمريكي- العراقي المقرر البدء به الشهر المقبل لرسم خارطة طريق للعلاقات الحالية والمستقبلية بين العراق وأمريكا، شكل محوراً آخرا من محاور الاجتماع، وفي هذا السياق أكد بارزاني اهمية حضور ومشاركة اقليم كردستان في ذلك الحوار وفي رسم وإعداد خارطة الطريق تلك.



ف.ا