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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 31 أيار 2020 11:34 ص

الموسوي: السجون لا تستوعب الأعداد الكبيرة من المخالفين لحظر التجوال ببغداد

الحكم-بالسجن-2-1
أعلن قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد الموسوي، اليوم الأحد، أن السجون لا تستوعب الأعداد الكبيرة من المخالفين لحظر التجوال.

وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن "شرطة بغداد ستتبع الآلية ذاتها بتوقيف المخالفين لإجراءات الحظر الوقائي، حيث إن القضاء سيكون الفيصل في حبس المخالفين أو إطلاق سراحهم"، لافتا إلى أن "السجون لا تستوعب الأعداد الكبيرة من المخالفين حيث إن الموقف يستوعب 20 مخالفا ويصله 50 مخالفا".

وأضاف أن "شرطة بغداد ستتعامل مع المخالفين للحظر على وفق المادة 240"، مبينا أن "حملات الشرطة بتطبيق الحظر توسعت لدخول الأزقة لتنفيذ الاعتقالات بالمخالفين لقرار الحظر، حيث أن الحملات أصبحت مكثفة داخل العاصمة".

وتابع أن "الوضع الصحي في العاصمة غير جيد وهنالك إصابات مرتفعة في عدد من مناطق بغداد تحتم على الشرطة تنفيذ الحملات الواسعة لضبط إجراءات الحظر"، موضحا أن "الاستثناءات التي ستكون خلال الحظر الشامل لم تتغير وبقيت كما هي".

وبين أن "الشرطة ستقوم باعتقال إي مخالف لتوجيهات الصحة بارتداء الكمامة والكفوف حتى وأن كان يحمل الاستثناء"، مشيرا إلى أن "المحال التجارية والغذائية سمح لها بمزاولة العمل على أن لا يتجمع داخلها أكثر من أربعة أفراد، ومخالفة ذلك ستعرض صاحب المحل المخالف للغرامة والاعتقال".
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