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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 31 أيار 2020 11:27 ص

بالصورة.. نحات عراقي يجسد أشهر الملوك السومريين

التمثال

أنجز النحات العراقي أحمد حسن خلال أيام حظر التجوال في البلاد بسبب فيروس كورونا، صرحين عملاقين يجسدان أشهر الملوك السومريين العائد تاريخهما إلى أكثر من 2000 سنة قبل الميلاد.

ونشر النحات أحمد حسن، على صفحته على موقع "فيسبوك" صورا للتمثالين الذين بلغ ارتفاع كل منها 3 أمتار ونصف المتر.

هذا، ويعمل الشاب العراقي على وضع اللمسات الأخيرة على الملك كوديا أشهر ملك سومري لسلالة لكش التي حكمت جنوب بلاد وادي الرافدين، والملك أور-نمو مؤسس سلالة أور، وأول شريعة قانونية في التاريخ، ليزينا بوابة المتحف الحضاري في مركز محافظة ذي قار التاريخية الشهيرة بمواقعها الأثرية، في جنوب العراق.

وقال مدير متحف الناصرية الحضاري في مركز ذي قار، جنوبي بغداد، عامر عبد الرزاق، في تصريح صحفي، إن تمثالي كوديا، وأور-نمو وهما اثنين من أشهر ملوك العراق القديم، سيتم نصبهما من قبل النحات أحمد حسن، في بوابة متحف الناصرية.

وكشف عبد الرزاق أن تكلفة التمثال الواحد أكثر من 20 مليون دينار عراقي (18 ألف دولار أمريكي)، وقد عملها النحات مجانا على نفقته الخاصة، لمتحف الناصرية.

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