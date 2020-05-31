الصوفي: الكاظمي يمتلك الحق في أن يطلب من رئيس الجمهورية حل مجلس النواب

أكد الخبير القانوني حيدر الصوفي، اليوم الأحد، امتلاك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الحق في طلب رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب والتصويت عليه بالأغلبية المطلقة في البرلمان.

وقال الصوفي في تصريح صحفي، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لديه صلاحية أن يطلب من رئيس الجمهورية حل البرلمان وبعدها يحال للبرلمان".

وأضاف أن "التصويت بالأغلبية المطلقة لقرار حل البرلمان من قبل اعضاء مجلس النواب وان هناك طلب اخر لحل البرلمان وهو اجتماع ثلث أعضاء البرلمان ويقدمون طلبا لرئيس البرلمان لحله ".

وتابع الصوفي أنه "لا يمكن تحديد انتخابات مبكرة والانتخابات محدد تاريخها بعد سنتين من انتهاء الدورة الحالية للبرلمان وان لانتخابات المبكرة تحتاج حل البرلمان نفسه "، مبينا انه " قبل حل البرلمان ينبغي تحديد موعد الانتخابات حتى يتجنب ان يكون البلد في فراغ دستوري".



