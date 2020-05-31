نجاة لاعب المنتخب العراقي محمد قاسم من حادث مروع بالنجف

نجا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم ولاعب فريق القوة الجوية، محمد قاسم، من حادث سير مروع في محافظة النجف.

ونقل محمد قاسم على الفور إلى المستشفى، لتلقي الفحوصات اللازمة بعد فقدانه الوعي نتيجة الحادث المؤلم، قبل أن تثبت الفحوصات الطبية سلامته من أية إصابة، ولكنه بحاجة إلى الراحة التامة والعناية للتخلص من أعراض الصدمة نتيجة الحادث الذي تعرض له.

وأكدت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم أنها تتابع حالة لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم، وذلك من أجل سلامته، كونه أحد لاعبي المنتخب، ومن المواهب الواعدة في سماء الكرة العراقية.