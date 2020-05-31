بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 31 أيار 2020
آخر الأخبار
الصوفي: الكاظمي يمتلك الحق في أن يطلب من رئيس الجمهورية حل مجلس النواب بعد تزايد عدد الإصابات بكورونا.. حظر تجوّل شامل في العراق بدءاً من اليوم نجاة لاعب المنتخب العراقي محمد قاسم من حادث مروع بالنجف استمرار تعليق الرحلات الجوية في العراق نجم اسود الرافدين يعاود التدريبات الجماعية في السويد الشباب والرياضة تبين حقيقة اصابة درجال بفايروس كورونا ائتلاف المالكي : مجلس النواب "عاجز" ويجب حله الركابي : تخفيض رواتب الموظفين ليس اعتباطيا .. ويجب ان يكون بقانون نائبة : المرشح للنفط يجب ان يكون مفاوضا ناجحا في "اوبك" النزاهة النيابية : تغييرات مرتقبة في القيادات الامنية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 31 أيار 2020 09:34 ص

استمرار تعليق الرحلات الجوية في العراق

مطار بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني عن استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد حتى السادس من حزيران المقبل.

وقال بيان عن الطيران المدني، إن ذلك جاء استناداً الى مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها المنعقد اليوم السبت 2020/5/30 ، مع خلية الازمة النيابية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولغرض وضع الإجراءات الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومناقشة طبيعة الاستعدادات  الصحية والوقائية المصاحبة لزيادة نسبة الاصابة.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت تمديد تعليق  الرحلات  الداخلية والخارجية  والاستثنائية الخاصة  بإجلاء العراقيين العالقين في الخارج لغاية السادس من شهر حزيران القادم .

وقال مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن دريد يحيى جاسم، إن الهدف من استمرار  تعليق الرحلات الجوية في البلاد هو لغرض تقييم الموقف وحسب الحالة الوبائية المستجدة في البلاد، مبينا انه تم استثناء “رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للأجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي

الصوفي: الكاظمي يمتلك الحق في أن يطلب من رئيس الجمهورية حل مجلس النواب 31 أيار 2020 10:32 ص

NB-151126-635825134715715960

نجم اسود الرافدين يعاود التدريبات الجماعية في السويد 31 أيار 2020 09:07 ص

adnan2_0

الشباب والرياضة تبين حقيقة اصابة درجال بفايروس كورونا 31 أيار 2020 09:05 ص

513049Image1

ائتلاف المالكي : مجلس النواب "عاجز" ويجب حله 31 أيار 2020 09:02 ص

irq_461855274

الركابي : تخفيض رواتب الموظفين ليس اعتباطيا .. ويجب ان يكون بقانون 31 أيار 2020 09:01 ص

475112Image1

نائبة : المرشح للنفط يجب ان يكون مفاوضا ناجحا في "اوبك" 31 أيار 2020 08:59 ص

250cf8b51c773f3f8dc8b4be867a9a02-1-640x330

النزاهة النيابية : تغييرات مرتقبة في القيادات الامنية 31 أيار 2020 08:57 ص

EZC2kzNXsAEujES

50 نائبا يشكلون تحالفا لدعم الكاظمي وحكومته 31 أيار 2020 08:42 ص

التعليقات