ائتلاف المالكي : مجلس النواب "عاجز" ويجب حله



طالب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بحل مجلس النواب ، واصفا اياه بأنه "عاجز" امام التحديات التي يواجهها العراق حالياً.



وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي في تصريح صحفي :" ان حل مجلس النواب ، يكون من خلال طريقتين، الاولى تصويت الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء البرلمان بناء على طلب من ثلث اعضائه، والطريقة الثانية بطلب من رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية، دون تصويت البرلمان".



وبين المطلبي :" ان الافضل حالياً حل مجلس النواب ، والتوجه الى الانتخابات المبكرة، بعد شهرين من حل البرلمان"، مشيرا الى :" ان "المجلس الحالي عاجز تماماً، على الوقوف على الخروقات التنفيذية والامنية والاقتصادية والوبائية، لهذا يجب حله والتوجه نحو الانتخابات المبكرة ".