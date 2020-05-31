بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 31 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 31 أيار 2020 09:01 ص

الركابي : تخفيض رواتب الموظفين ليس اعتباطيا .. ويجب ان يكون بقانون

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الركابي : تخفيض رواتب الموظفين ليس اعتباطيا .. ويجب ان يكون بقانون

اكد النائب كاطع الركابي عدم امكانية استقطاع او تخفيض رواتب موظفي الدولة العراقية الا بقانون.

وقال الركابي في تصريح صحفي :" ان استقطاع او خفض رواتب موظفي الدولة ، سواء في المؤسسة المدنية او الامنية ، يجب ان يكون من خلال قانون وموافقة مجلس النواب،  لان رواتبهم من رئيس الجمهورية وصولا الى ادنى درجة وظيفية ، جاءت وفق اطار قانوني محدد ، والقضية ليست اعتباطية ومقترحات يمكن تنفيذها بشكل مباشر".

واشار الى :" ان الدولة العراقية فيها الكثير من الموارد التي يمكن ان تشكل حلولا ناجعة للازمة المالية "، لافتا الى  ضرورة التحرك في هذا الاتجاه وزيادة الرقابة لضمان ابعاد تلك الموارد عن ايدي الفاسدين.
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