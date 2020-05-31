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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 31 أيار 2020 08:59 ص

نائبة : المرشح للنفط يجب ان يكون مفاوضا ناجحا في "اوبك"

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نائبة : المرشح للنفط يجب ان يكون مفاوضا ناجحا في "اوبك"


طالبت النائبة  ندى شاكر جودت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفحص الاسماء المرشحة لحقيبة النفط ، على ان يتم الاختيار على ضوء الخبرة والكفاءة في التفاوض الدولي ، خاصة في منظمة اوبك التي خذلنا بها المفاوض السابق خلال تخفيض انتاجنا النفطي .

وقالت جودت في تصريح صحفي :" ان اختيار بعض الوزرات المهمة كالخارجية والنفط ،يجب ان لايخضع الى رغبات حزبية او جهات سياسية ، لكونها وزارات لها مسؤولية وطنية كبيرة ".

واضافت :" ان  عملية اختيار مرشح لحقيبة النفط يجب ان تكون متأنية وبعيدة عن الضغوطات السياسية ، ويجب ان تخضع لمواصفات الخبرة والكفاءة العالية خلال التفاوض الخارجي خاصة داخل منظمة اوبك "، مبينة :" ان  المفاوض السابق قد اخفق كثيرا خلال مفاوضات اوبك الأخيرة بشان تخفيض الانتاج ، وقد سجل فشلا ذريعا بحق العراق خاصة وانه يعاني من ازمة اقتصادية خانقة ".
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