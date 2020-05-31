نائبة : المرشح للنفط يجب ان يكون مفاوضا ناجحا في "اوبك"





طالبت النائبة ندى شاكر جودت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفحص الاسماء المرشحة لحقيبة النفط ، على ان يتم الاختيار على ضوء الخبرة والكفاءة في التفاوض الدولي ، خاصة في منظمة اوبك التي خذلنا بها المفاوض السابق خلال تخفيض انتاجنا النفطي .



وقالت جودت في تصريح صحفي :" ان اختيار بعض الوزرات المهمة كالخارجية والنفط ،يجب ان لايخضع الى رغبات حزبية او جهات سياسية ، لكونها وزارات لها مسؤولية وطنية كبيرة ".



واضافت :" ان عملية اختيار مرشح لحقيبة النفط يجب ان تكون متأنية وبعيدة عن الضغوطات السياسية ، ويجب ان تخضع لمواصفات الخبرة والكفاءة العالية خلال التفاوض الخارجي خاصة داخل منظمة اوبك "، مبينة :" ان المفاوض السابق قد اخفق كثيرا خلال مفاوضات اوبك الأخيرة بشان تخفيض الانتاج ، وقد سجل فشلا ذريعا بحق العراق خاصة وانه يعاني من ازمة اقتصادية خانقة ".