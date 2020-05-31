50 نائبا يشكلون تحالفا لدعم الكاظمي وحكومته





كشف النائب عن كتلة "ارادة" حسين عرب، عن تحالف برلماني مرتقب داعم لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، يضم أكثر من 50 نائباً.



وقال عرب في تصريح صحفي :" ان هناك حراكاً سياسياً لتشكيل تحالف برلماني يدعم الدولة والحكومة، ويقوّم عمل البرلمان والحكومة، وان يكون الدعم بالاتجاه الصحيح، ورفد البرلمان بالخطط والأمور الستراتيجية، لتقوية الدولة العراقية".



واضاف:" ان التحالف سيعتمد أساساً على دراسة القوانين المهمة والوقوف مع الحكومة في مواجهة الأزمة المالية والأزمة الصحية التي عصفت بالبلاد، فضلاً عن السعي لمعالجة الأخطاء الكارثية التي ارتكبتها الحكومة السابقة والتحالفات السابقة".



واعرب عن امله بأن يكون التحالف المرتقب:" تحالفاً مؤثراً نحو توجهات الاصلاح".