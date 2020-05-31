تخوف من اجراء الانتخابات المبكرة .. لهذا السبب





عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني عن مخاوف من حدوث فوضى عارمة حال اجراء انتخابات مبكرة في العراق.



وقالت النائبة عن الحزب ميادة النجار في تصريح صحفي :" ان الذهاب الى انتخابات مبكرة او حلٍ للبرلمان ، سيدخل البلد في فوضى عارمة لا يمكن الخروج منها "، مبينة :" ان هذه الخطوات ستقضي على ما تبقى من عمر العملية السياسية ".



واشارت الى :" ان قانون الانتخابات لم ينجز الى الان ، ولا وجود لموازنة مصوت عليها اضافة الى جائحة كورونا ، وبالتالي اغلب الكتل قلقة ومتخوفة من الذهاب نحو حل البرلمان او اجراء انتخابات مبكرة ".