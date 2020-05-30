البلداوي: الكاظمي سيفشل بتمرير أسماء وزاراته المتبقية

أكد النائب محمد كريم البلداوي، وجود رفض برلماني لإعادة استيزار أي وزير سابق، متوقعا أن يفشل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتمرير أسماء وزاراته المتبقية.

وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن "جميع الجهود كانت منصبة على حسم الكابينة الحكومية قبل عطلة عيد الفطر المبارك، لكن السيناريو تأجل لما بعده نتيجة للصعوبات التي رافقت مراحل حسم اسماء مرشحي الوزارات المتبقية"، مبينا أن "ما نتمناه أن لا يستمر التأجيل لفترة أبعد من أسبوع أو عشرة أيام كحد اقصى".

وأضاف البلداوي، أن "المفاوضات والحوارات مستمرة ولم تنقطع بين القوى السياسية ورئيس الوزراء، بغية حسم هذا الملف"، لافتا الى ان "هنالك رفض برلماني من اغلب الكتل لإعادة استيزار اي وزير سابق، والجميع يرغب بالعمل ضمن مسطرة واحدة، وكما تخلت جميع الكتل عن وزراءها وطالبت بالمجئ بوزراء جدد للمرحلة المقبلة، فان هذا الامر ينبغي العمل به على الجميع ولا نجد مبرر لإعادة استيزار اي اسم سواء من المكون الكردي في وقت يتم رفض اعادة استيزار وزراء اخرين من مكونات اخرى نجحوا في تقديم ما عليهم من واجبات خلال فترة استيزارهم".

وأكد البلداوي، أن "هناك رغبة حقيقية في عدم الدخول بسجالات او تعقيد للمشهد، وقد يأتي رئيس الوزراء بأسماء عليها جدل الى البرلمان، لكن وفق رؤيتي وقراءتي للمشهد السياسي وما يجري من حوارات فان رئيس الوزراء لن يكون قادرا على تمرير تلك الاسماء داخل قبة البرلمان".