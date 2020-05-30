عبد الكريم: اتفاق نهائي وشامل بين بغداد وأربيل جاهز للتوقيع من الكاظمي

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، عن اتفاق نهائي وشامل بين بغداد وأربيل مكتمل وهو جاهز للتوقيع من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال عبد الكريم في تصريح صحفي، إن الاتفاق النهائي والشامل بين اربيل وبغداد جاهز منذ كانون الأول إلا أن انطلاق التظاهرات وتقديم الحكومة السابقة استقالتها منع توقيع الاتفاق.

وأضاف أن المفاوضات حاليا تجري من أجل إعادة توقيع الاتفاق الشامل لحل أزمة الموازنة والحدود والكمارك والإيرادات الاتحادية والبيشمركة والزراعة وغيرها من الملفات، مرجحا توقيع الاتفاق من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الأيام المقبلة.

وأوضح عبد الكريم، أن وفدا كرديا كبيرا سيزور بغداد خلال الايام المقبلة لوضع اللمسات الاخيرة بشان الاتفاق فضلا عن الاتفاق على اكمال الكابينة الوزارية.