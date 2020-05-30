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السبت, 30 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 30 أيار 2020 03:34 م

الطائي: ملف المغيبين في المحافظات السنية أصبح فضيحة كبرى

مجاهد الطائي
أكد المحلل السياسي مجاهد الطائي، أن ملف المغيبين في المحافظات السنية أصبح فضيحة كبرى.

وقال الطائي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "ملف آلاف المغيبين الذي اختطفتهم الميليشيات من الأنبار وصلاح الدين وديالى وبابل ونينوى وحزام بغداد، اصبح فضيحة كبرى لكنه ملف صامت يحتاج من يحركه".

وأوضح أن "القوى الشيعية متسترة على الميليشيات ومشاركة في الجريمة، والشخصيات السنية خائفة من ان يصبح مصيرها كطارق الهاشمي أو رافع العيساوي".
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