الكاظمي يرشح القاضي رائد جوحي مديرا لمكتبه

أكد مصدر سياسي مطلع، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يخوض معركة مهمة بسبب منصب "مدير مكتب رئيس الوزراء".



وقال المصدر، إن "ثلاثة شخصيات مرشحة بقوة لتكلف بمنصب "مدير مكتب رئيس الوزراء"، اثنان منهم من تحالف الفتح "الغبان وابو مريم الأنصاري" والثالث المرشح المستقل "القاضي رائد جوحي".



وأوضح أن "الكاظمي رشح القاضي رائد جوحي مقابل مرشحي الفتح، لذلك هو الآن أمام اختبار لسلطته وقوته التي روج لها منذ بداية استلامه المنصب".

