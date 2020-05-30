مسؤول محلي سابق : أشهر بساتين ديالى تحولت إلى حطب !



اعلن مسؤول محلي سابق في ديالى ان الارهاب يعيق احياء 8 الاف دونم من اشهر بساتين المحافظة.



وقال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ديالى المنحل حقي الجبوري في تصريح صحفي :" هناك حقيقة غائبة عن الكثيرين ، هي ان اكثر من 8 الاف دونم من اشهر بساتين ديالى تحولت الى حطب بسبب الارهاب عقب احداث 2014 ".



واضاف الجبوري :" ان نشاط الارهاب اخذ مسارات متعددة ، منها العبوات والقنص ، ما جعل تلك البساتين مهجورة رغم انها كانت مصدر رزق لآلاف العوائل ".



واوضح المسؤول المحلي السابق :" ان نصف تلك البساتين تقع في ريف المقدادية ، 4كم شمال شرق بعقوبة، مركز المحافظة "، مؤكدا ضرورة الانتباه لاهمية اعادة احياء تلك البساتين التي يمكن ان توفر بيئة اقتصادية تساعد على تأمين مصادر رزق لالاف العوائل وتعيد الاحزمة الخضراء في محيط المدن ، كونها اداة هامة في دعم البيئة ومواجهة التصحر والعواصف الترابية ، خاصة في موسم الصيف".