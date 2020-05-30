محافظ واسط يستغيث بالشيوخ والمثقفين : لا تجعلوا المرض ينتشر في كل البيوت



اكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، ان الايام القادمة ستكون صعبة جداً، موجها نداء الى شيوخ ومثقفي المحافظة ، قال فيه :" ان عدد الحالات الموجبة والراقدة حاليا ٦٥ في مستشفى العزل، لا اريد مزيدا من الاصابات تدخل الى ردهات العزل ، كل واحد منكم ربما سيتعرض للاصابة اذا لم نتعاون لعبور تلك الازمة".



واضاف :"علينا ان نقول لكم الحقيقة، الايام القادمة ستكون صعبة جدا ، والمعلومات المؤكدة هي ان الوباء موجود في كل مناطق المحافظة كذلك المحافظات الاخرى، هناك حالات مصابة لكن اكيد انها غير مكتشفة".



وتابع المحافظ :" ادعوكم بصدق وبمسؤولية عالية ، الى تشكيل لجان شعبية تساعد الاجهزة الصحية ، وان تسهم تلك اللجان بمساعدة فرق خلية الازمة بتوعية الناس ومنع التجمعات ، كل حسب منطقته ".



وختم المياحي نداءه قائلا : "سادة وامراء وشيوخ ومثقفي وناشطي واسط .. محافظتكم بحاجة لكم ، لا تجعلوا الوباء ينتشر في كل البيوت بسبب جهل وسوء تصرف من لا يريدون الخير لكم ولواسط "..