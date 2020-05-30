لجنة نيابية طلبت استضافة وزير المالية ولم يحضر لهذا السبب ..

كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، سبب عدم حضور وزير المالية علي علاوي لاستضافته داخل اللجنة ، مبينا :" ان وزير المالية طلب اعطاءه فرصة لحين التباحث مع الكادر المتقدم داخل الوزارة ".



وقال كوجر في تصريح صحفي :" ان الحكومة لم تحسم لغاية الآن الاجابة عن مطالب اللجنة المالية والاجتماع مع وزير المالية لمناقشة ثلاثة ملفات ".



وبين :" ان الملف الاول يتعلق بالموازنة الاتحادية ، والثاني الحلول المقترحة للازمة المالية والثالث الاصلاحات المطلوب من وزير المالية القيام بها ".



واشار الى :" ان وزير المالية طلب من اللجنة ، اعطاءه فرصة كونه جديدا ، لحين الاطلاع على اقسام الوزارة ومناقشة الملفات مع الكادر المتقدم داخل الوزارة ".