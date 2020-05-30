طلب سابق لأوانه!

دعا نائب رئيس الوزراء الاسبق، بهاء الاعرجي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الطلب من البرلمان حل نفسه تمهيدا للانتخابات المبكرة.



وقال الاعرجي، في تغريدة عبر "تويتر": "السيد رئيس الوزراء.. إيفاءً لتعهدكم وتنفيذاً لاهم فقرة في برنامجكم، يتطلب التنسيق مع رئاسة الجمهورية للطلب من البرلمان حل نفسه تمهيداً لاجراء الانتخابات المبكرة".



وتابع: " بذلك تضع حجر الاساس لمشروع اعادة الثقة بين الشعب والنظام السياسي والتي فقدت بسبب نهج الكتل التي شكلت الحكومات السابقة".



