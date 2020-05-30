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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 30 أيار 2020 02:04 م

التجارة توضح طبيعة الحريق الذي نشب في صومعة الشرقاط للحبوب

وزارة التجارة
اعلنت وزارة التجارة، ان الحريق الذي حصل في صومعة الشرقاط  هو ناتج عن احتراق حشائش وادغال. 
 وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب عبد الرحمن عجي طوفان  ان الحادث الذي وقع  يوم الخميس الماضي في صومعة الشرقاط كان بعيدا عن الادارة و مكان خزن الحنطة المستلمة من الفلاحين.
وبين بانه "حال علمنا بالحادث اجرينا اتصالات مع مدير صومعة الشرقاط  للاستفسار عن حادث الحريق الذي حصل وهل ان الحادث وقع في البنزات او الساحات والادارة حيث اتضح ان الحادث كان بعيداً عن موقع الصومعة وهو حريق ناتج عن احتراق ادخال وحشائش ولاتوجد اي اضرار في الصومعة او الخزين وان فرق الانقاذ في الدفاع المدني قد انجزت الواجب وتم السيطرة على الحريق تماما". 
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