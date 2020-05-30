مفوضية حقوق الإنسان: الحظر الشامل هروب من المعالجات المنطقية

عد عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي ، قرار الحظر الشامل هروباً من المعالجات المنطقية.



وقال البياتي في تغريدة على تويتر إن "أي قرار حظر شامل هو هروب من المعالجات المنطقية للأزمة واعتماد إجراءات ستفشل في ما لايقل عن 50% من مناطق العراق إما بسبب الفقر أو ضعف هيبة الدولة.



وأضاف "علينا الذهاب إلى خطوات علمية لمحاربة الفيروس وليس الانسان".

