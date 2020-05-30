​إصابة مدير شرطة حماية المنشآت النفطية في بابل بفيروس كورونا

اعلنت خلية أزمة بابل إصابة العميد احسان العوادي مدير شرطة حماية المنشآت النفطية بكورونا.
وقال عضو خلية أزمة بابل الدكتور اوراس العلواني" أن النتائج المختبرية أثبتت اصابة العميد احسان العوادي مدير شرطة حماية المنشآت النفطية في بابل بكورونا مشيرا الى انه تم نقله إلى مستشفى مرجان الطبي جناح العزل.
وقال عضو خلية أزمة بابل الدكتور اوراس العلواني" أن النتائج المختبرية أثبتت اصابة العميد احسان العوادي مدير شرطة حماية المنشآت النفطية في بابل بكورونا مشيرا الى انه تم نقله إلى مستشفى مرجان الطبي جناح العزل.