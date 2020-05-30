نائب يدعو الحكومة إلى تشكيل وفود تفاوضية لتأجيل سداد الديوان الخارجية

دعا عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الحكومة الاتحادية الى تشكيل وفود تفاوضية لتأجيل سداد ديوان العراق الخارجية.



وقال كوجر، في تصريح صحفي ، ان "الديوان الخارجية في ذمة العراق، وفق موازنة 2019، كانت اكثر من 15 مليار دولار، ونحن كلجنة مالية في البرلمان ، طالبنا الحكومة الاتحادية، بتشكيل وفود تفاوضية لطلب من الدول، التي تطلب العراق اموالا لتأجيل سداد تلك الديون بسبب الظرف المالي والاقتصادي، الذي تمر به البلاد.



واضاف "طالبنا من وزير المالية علي علاوي ، القدوم الى البرلمان ، لغرض اطلاعنا على الملفات التي بحثها خلال زيارته الى السعودية والكويت، وغيرها من الملفات، لكنه قال لنا انني ما زلت جديدا وطلب اعطاء مهلة، ثم الجلوس معه، ونحن قدرنا هذا الطلب.