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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 30 أيار 2020 01:44 م

استمرار التظاهرات المطالبة بإغلاق مقار الاحزاب ومحاسبة القتلة في البصرة

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تجددت في محافظة البصرة،  التظاهرات المطالبة بمحاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين.
وقالمصدر أمني ، إن عشرات الشباب تظاهروا في فلكة عبد الكريم قاسم مركز محافظة البصرة لمطالبة الجهات المعنية بمحاسبة من تسبب بقتل شهداء التظاهرات.
وطالب المتظاهرون بمنع بعض مقرات الأحزاب الفاسدة ومحاسبة وإحالة كل متهم تسبب بقتل المتظاهرين.
وأشار المصدر إلى أن هذه التظاهرة تأتي بعد مقتل وجرح متظاهرين في الأيام الماضية في منطقة المعقل أمام مقر حزب ثار الله الذي يترأسه يوسف الموسوي الذي عاد الى مقر الحزب بقوة بعد تظاهرة لاتباعه على اثرها انسحبت القوات الامنية التي كانت في المقر.
وبين المصدر أن العشرات من أنصار حزب ثأر الله تجمعوا، امام مقرهم في محافظة البصرة، للمطالبة باخلاء المقر من قبل القوات الامنية، واطلاق سراح اعضاء في الحزب، تم اعتقالهم مؤخرا اثر اطلاقهم النار على متظاهرين.
واوضح المصدر، أن انصار حزب  ثأر لله هددوا القوات الامنية باقتحام المقر وطردها منه، مشيرا الى اصابة  شخص من حزب ثأر الله وعنصر امن على الاقل أثر حدوث احتكاكات بين الجانبين.
وأودى إطلاق نار من قبل مسلحين في مكتب "ثأر الله"، بحياة متظاهر من اهالي البصرة في 13 ايار الحالي، ما دفع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى توجيه قوة عسكرية لاعتقال المسلحين وإغلاق المقر.
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