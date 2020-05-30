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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 30 أيار 2020 01:35 م

لجنة برلمانية تكشف عن حجم الديون الخارجية وتوصي بهذا الأمر

دولارات
دعا عضو اللجنة المالية في البرلمان  جمال كوجر، اليوم السبت، الحكومة ، الى تشكيل وفود تفاوضية لتأجيل سداد ديوان العراق الخارجية.
وقال كوجر في تصريح له  ان "الديوان الخارجية في ذمة العراق، وفق موازنة 2019، كانت اكثر من 15 مليار دولار، ونحن كلجنة مالية في البرلمان العراقي، طالبنا الحكومة العراقية، بتشكيل وفود تفاوضية لطلب من الدول، التي تطلب العراق اموالا لتأجيل سداد تلك الديون بسبب الظرف المالي والاقتصادي، الذي تمر به البلاد".
وبين "طالبنا من وزير المالية علي علاوي ، القدوم الى البرلمان العراقي، لغرض اطلاعنا على الملفات التي بحثها خلال زيارته الى السعودية والكويت، وغيرها من الملفات، لكنه قال لنا انني ما زلت جديدا طلب اعطاء مهلة، ثم الجلوس معه، ونحن قدرنا هذا الطلب".
ويعاني العراق من أزمة مالية ناجمة عن انهيار أسعار النفط وفقدانها أكثر من 50 في المئة من قيمتها جراء جائحة كورونا التي شلت الاقتصاد العالمي.
ويعتمد العراق على عائدات بيع النفط لتمويل نحو 95 في المئة من نفقات الدولة.
وانخفضت عائدات بيع النفط تدريجياً في الأشهر الأخيرة إلى 1.5 مليار دولار في شهر نيسان/أبريل الماضي، مقارنة مع نحو 3 مليارات في آذار/مارس، ونحو 5 مليارات في شباط/فبراير.
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