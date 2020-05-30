لجنة برلمانية تدعو إيران إلى إعلان رسمي حول وجود أسرى عراقيين من عدمه

دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، إيران إلى إعلان رسمي حول وجود أسرى عراقيين من عدمه، ممن فقدوا في الثمانينات.



وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، إن الشائعات والأقاويل التي تتحدث عن وجود أسرى عراقيين منذ حرب الخليج الأولى لدى إيران قوية جدا وتحصل بين فترة واخرى، لكنه شخصيا لا يعتقد وجود أسرى عراقيين لغاية الآن، لأن ما فائدة احتجازهم طوال الاربعين عاما الماضية خصوصا وأن هناك علاقات طيبة مع الجارة إيران على حد قوله.



وأضاف أن إيران مطالبة بالإعلان رسميا عن عدم وجود أي أسير لحسم الجدل في هذا الموضوع، مبينا أن إثارته بين فترة وأخرى أثر على نفسية الكثير من العوائل التي لا تزال تتمسك بأمل عودة ابناءها ممن فقدوا في حرب الثمانينات.

