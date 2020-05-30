المسعودي: الخلافات بشأن الوزارات الشاغرة عميقة وجدية

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، اليوم السبت، أن الخلافات بشأن الوزارات الشاغرة عميقة وجدية.



وقال المسعودي في بيان، إن الخلافات الحقيقية تتركز حول وزارتي الخارجية والنفط، فالأخيرة لم يتوصل نواب البصرة الى اتفاق وقدم 16 نائبا منهم خمسة اسماء الى رئيس الوزراء، في حين ما زال الحزب الديمقراطي الكردستاني مصراً على طرح اسم فؤاد حسين مرشحاً لوزارة الخارجية.



وأضاف، أن الخلافات عميقة وجدية والانتهاء من اتمام الكابينة الوزارية يحتاج إلى وقت، مستدركاً أن رئيس الوزراء لا يواجه ضغوطات لأن الوزارة مضت والكرة الآن في ساحة شركاء العملية السياسية وليست في ساحة رئيس الحكومة.



وأشار المسعودي إلى أنه من غير القانوني ولا الدستوري تحديد عمر الحكومة بسنة واحدة، فالدستور يحدد عمر الحكومة بأربع سنوات حالها حال الدورة النيابية وفي حال استقالة رئيس الحكومة او اقالته يستبدل بآخر.

وأوضح أن موعد اقامة الانتخابات لا يرتبط برئيس الحكومة وانما بمفوضية الانتخابات وتهيئة قاعدة بيانات وكلما أسرع مجلس النواب بإقرار قانون الانتخابات ووزارة التخطيط بتهيئة البيانات تجرى الانتخابات بعد أن يوفر لها رئيس الوزراء الدعم اللوجستي.



