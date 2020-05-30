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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 30 أيار 2020 11:21 ص

تسجيل أكثر من 100 إصابة بكورونا بين ملاكات صحة الرصافة

كورونا
أعلنت وزارة الصحة، ، تسجيلها أكثر من 100 اصابة بفيروس كورونا بين الملاكات الطبية العاملة ضمن دائرة صحة الرصافة.
وقال مدير عام دائرة صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، في تصريح صحفي، ان "صحة الرصافة سجلت منذ بداية الازمة في شباط الماضي اصابة 102 حالة بين الملاكات الصحية وبمختلف عناوينها الوظيفية من اطباء ومعاونين وممرضين وسائقي اسعاف واداريين ومختبريين"، مبينا ان "هؤلاء جميعهم يمثلون خط الصد الاول.

واوضح ان "اغلب هؤلاء تماثلوا للشفاء، وبقي منهم 19 مصابا يرقدون حاليا في المستشفيات لتلقي العلاج.

واشار الى ان "صحة الرصافة قررت فتح جناح خاص بمستشفيي الواسطي وابن الهيثم لتقديم العلاج للملاكات الطبية، بعد الزخم في مستشفيي ابن الخطيب وابن الزهر المخصصين لعلاج حالات الاصابة بفيروس كورونا.
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