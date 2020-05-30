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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 30 أيار 2020 11:18 ص

بسبب خلاف عائلي .. أب يقتل ابنه الشاب في بلدروز بديالى

اسعاف

اقدم  رجل على قتل ابنه في قضاء بلدروز في محافظة ديالى  بسبب خلاف عائلي .

وقال مصدر بالشرطة  ان رجلا  قام بقتل ابنه الشاب البالغ من العمر 19 عاما باطلاق النار عليه ، في قرية / شاه علي /جنوبي بلدروز شرق بعقوبة ، بسبب خلاف عائلي ".
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