بسبب خلاف عائلي .. أب يقتل ابنه الشاب في بلدروز بديالى

اقدم رجل على قتل ابنه في قضاء بلدروز في محافظة ديالى بسبب خلاف عائلي . وقال مصدر بالشرطة ان رجلا قام بقتل ابنه الشاب البالغ من العمر 19 عاما باطلاق النار عليه ، في قرية / شاه علي /جنوبي بلدروز شرق بعقوبة ، بسبب خلاف عائلي ". Copy أخبار متعلقة عضو بخلية الازمة : اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧﻄﺮ جدا خلية الازمة :ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ خلية الازمة :ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻄﻤﺌﻦ لمواجهة الانخفاض المفاجئ .. سعران للنفط في الموازنة ابنة بيل جيتس تعلن موافقتها على طلب الزواج من شاب مصري بسبب امرأة.. جريمة قتل عائلية بشعة تشهدها ديالى