بسبب خلاف عائلي .. أب يقتل ابنه الشاب في بلدروز بديالى



اقدم رجل على قتل ابنه في قضاء بلدروز في محافظة ديالى بسبب خلاف عائلي .



وقال مصدر بالشرطة ان رجلا قام بقتل ابنه الشاب البالغ من العمر 19 عاما باطلاق النار عليه ، في قرية / شاه علي /جنوبي بلدروز شرق بعقوبة ، بسبب خلاف عائلي ".