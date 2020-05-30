زراعة كردستان تطالب بغداد بتحمل المسؤولية: عملية حرق الحنطة "مبرمجة"

طالبت وزارة الزراعة و الموارد المائية في إقليم كردستان الحكومة الاتحادية بتحمل المسؤولية في مايحصل من حرق لمحصول الحنطة في مخمور وخانقين، معتبرةً عمليات الحرق بالـ"المبرمجة".



وقالت في بيان اننا "نأسف لما تتعرض له ارواح و ممتلكات فلاحينا في المناطق التنازع عليها من نار الحقد و الكراهية"، معتبرة "حرق محصول حنطة فلاحينا من مخمور الى خانفين عملية مبرمجة و ان هذه العملية تعاد سنوياُ مما يؤدي الى هدر جهودهم".



وأضافت أنها " طلبت سابقاً من وزارة البيشمركة ان تقوم قواتها بحماية الفلاحين و المحافظة على ارواحهم و ممتلكاتهم في تلك المناطق و حسب مناطق تواجد قواتهم".



وأوضحت الوزارة ، أن "مديرياتها الزراعية قد طلبت من ادارات هذه المناطق ان تقوم باجراء اللازم من اجل حماية ارواح و ممتلكات فلاحي هذه المناطق"، متابعة أن "ممثل وزارتها لدى وزارة الزراعة الاتحادية قد طلب ايضا بضرورة حماية المحاصيل الزراعية لفلاحي هذه المناطق".



وأشارت إلى انها "تطلب من وزارة الزراعة الاتحادية و ادارة محافظة كركوك و ادارات المناطق المتنازع عليها ان يقوموا بتحمل مسؤولياتهم بضرورة حماية ارواح و ممتلكات فلاحينا في هذه المناطق و تعويضم عن الاضرار التي اصيبوا بها".