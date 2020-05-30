بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 30 أيار 2020
آخر الأخبار
مقتل 3 جنود إيرانيين قرب الحدود العراقية رحيل "أيقونة الكوميديا المصرية" الفنان حسن حسني الكاظمي يوازن بين قوتين متخاصمتين.. ويحافظ على توجيه دفة العراق بعيدا عن معركة محتملة إغلاق المدخل الرئيسي لمحافظة البصرة لمنع دخول الوافدين اعتقال أحد قادة "داعش" الإرهابي كان يخطط لاستهداف المدنيين ببغداد القبض على مصاب بكورونا حاول الهرب من المستشفى في بابل اصابة اربعة ضباط امنيين في ديالى بفايروس كورونا نائب سابق يدعو للتحقيق في ملف اعمار المناطق المحررة وكشف ابواب الصرف فيه كورونا يؤجل اعادة العمل بخمسين مشروعا خدميا في ديالى اعتقال أحد عناصر داعش الإرهابي بعملية أمنية غربي الأنبار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 30 أيار 2020 11:17 ص

زراعة كردستان تطالب بغداد بتحمل المسؤولية: عملية حرق الحنطة "مبرمجة"

حريق محاصيل
طالبت وزارة الزراعة و الموارد المائية في إقليم كردستان الحكومة الاتحادية بتحمل المسؤولية في مايحصل من حرق لمحصول الحنطة في مخمور وخانقين، معتبرةً عمليات الحرق بالـ"المبرمجة".

وقالت في بيان اننا "نأسف لما تتعرض له  ارواح و ممتلكات فلاحينا في المناطق التنازع عليها من نار الحقد و الكراهية"، معتبرة "حرق محصول حنطة فلاحينا من مخمور الى خانفين عملية مبرمجة و ان هذه العملية تعاد سنوياُ مما يؤدي الى هدر جهودهم".

وأضافت أنها " طلبت سابقاً من وزارة البيشمركة ان تقوم قواتها  بحماية  الفلاحين و المحافظة على ارواحهم  و ممتلكاتهم  في تلك المناطق و حسب مناطق تواجد قواتهم".

وأوضحت الوزارة ، أن "مديرياتها الزراعية  قد طلبت من ادارات هذه المناطق ان تقوم باجراء اللازم من اجل حماية ارواح و ممتلكات فلاحي هذه المناطق"، متابعة أن "ممثل وزارتها لدى وزارة الزراعة الاتحادية قد طلب ايضا بضرورة حماية المحاصيل الزراعية لفلاحي هذه المناطق".

وأشارت إلى انها "تطلب من وزارة الزراعة الاتحادية و ادارة محافظة كركوك و ادارات المناطق المتنازع عليها ان يقوموا بتحمل مسؤولياتهم بضرورة حماية ارواح و ممتلكات فلاحينا في هذه المناطق و  تعويضم عن الاضرار التي اصيبوا بها".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حسن التميمي

وزير الصحة: وضع البلاد تحت السيطرة رغم أننا في مرحلة الخطر 30 أيار 2020 11:15 ص

كورونا-العراق

إصابة أحد عشر طالبا قادمين من روسيا بفيروس كورونا في بابل 30 أيار 2020 11:10 ص

وزارة التربية

التربية تقترح تعليق الامتحانات العامة للدراسة الإبتدائية للعام الدراسي الحالي 30 أيار 2020 10:46 ص

ديالى

بسبب أزمات المياه .. 40% نسبة استخدام مكننة السقي في ديالى 30 أيار 2020 10:34 ص

الصحة-768x480

​أكثر من 240 فريقا طبيا لمتابعة المحجورين طوعا في منازلهم ببغداد 30 أيار 2020 10:24 ص

القوات الأمنية

إغلاق المدخل الرئيسي لمحافظة البصرة لمنع دخول الوافدين 30 أيار 2020 09:41 ص

كورونا-العراق

القبض على مصاب بكورونا حاول الهرب من المستشفى في بابل 30 أيار 2020 09:27 ص

بغداد - كورونا

اصابة اربعة ضباط امنيين في ديالى بفايروس كورونا 29 أيار 2020 05:10 م

التعليقات