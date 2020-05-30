بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 30 أيار 2020
آخر الأخبار
مقتل 3 جنود إيرانيين قرب الحدود العراقية رحيل "أيقونة الكوميديا المصرية" الفنان حسن حسني الكاظمي يوازن بين قوتين متخاصمتين.. ويحافظ على توجيه دفة العراق بعيدا عن معركة محتملة إغلاق المدخل الرئيسي لمحافظة البصرة لمنع دخول الوافدين اعتقال أحد قادة "داعش" الإرهابي كان يخطط لاستهداف المدنيين ببغداد القبض على مصاب بكورونا حاول الهرب من المستشفى في بابل اصابة اربعة ضباط امنيين في ديالى بفايروس كورونا نائب سابق يدعو للتحقيق في ملف اعمار المناطق المحررة وكشف ابواب الصرف فيه كورونا يؤجل اعادة العمل بخمسين مشروعا خدميا في ديالى اعتقال أحد عناصر داعش الإرهابي بعملية أمنية غربي الأنبار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 30 أيار 2020 11:15 ص

وزير الصحة: وضع البلاد تحت السيطرة رغم أننا في مرحلة الخطر

حسن التميمي
أكد وزير الصحة حسن التميمي، ، أن وضع البلاد تحت السيطرة "رغم أننا مازلنا في مرحلة الخطر".

  وقال في تصريح صحفي ان زيادة أعداد الاصابات بفيروس كورونا في بغداد وبعض المحافظات كانت نتيجة لزيادة عمليات المسح الوبائي وعدد الفحوصات وعدد الفرق الطبية وزيادة عدد المختبرات لاكتشاف الاصابات التي لا تظهر عليها أعراض لدى المصابين.
 واضاف إن "الموقف الوبائي في عموم البلاد تحت السيطرة"، وإن "ارتفاع حالات الاصابة المعلنة ناتج عن زيادة نماذج الفحص بعد افتتاح 20 مختبراً جديداً في بغداد والمحافظات.

 وقال، ان "الوضع في البلاد مقارنة بدول العالم جيد وتحت السيطرة حالياً، ولكن حتى وإن انخفض عدد الإصابات، فهذا لا يعني أننا تجاوزنا مرحلة الخطر، لأن الوباء أصبح موجوداً في جميع مناطق بغداد.


وشدد الوزير على "أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية لحمايتهم من الوباء، وتجنب التجمعات والتزاور"، مشيرا الى أن "قرار تمديد الحظر الشامل يقع ضمن صلاحية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي يرأسها رئيس الوزراء، وإن دور وزارة الصحة يقتصر بتقديم الرأي الفني والمهني، إضافة الى مهمتها بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حريق محاصيل

زراعة كردستان تطالب بغداد بتحمل المسؤولية: عملية حرق الحنطة "مبرمجة" 30 أيار 2020 11:17 ص

كورونا-العراق

إصابة أحد عشر طالبا قادمين من روسيا بفيروس كورونا في بابل 30 أيار 2020 11:10 ص

وزارة التربية

التربية تقترح تعليق الامتحانات العامة للدراسة الإبتدائية للعام الدراسي الحالي 30 أيار 2020 10:46 ص

ديالى

بسبب أزمات المياه .. 40% نسبة استخدام مكننة السقي في ديالى 30 أيار 2020 10:34 ص

الصحة-768x480

​أكثر من 240 فريقا طبيا لمتابعة المحجورين طوعا في منازلهم ببغداد 30 أيار 2020 10:24 ص

القوات الأمنية

إغلاق المدخل الرئيسي لمحافظة البصرة لمنع دخول الوافدين 30 أيار 2020 09:41 ص

كورونا-العراق

القبض على مصاب بكورونا حاول الهرب من المستشفى في بابل 30 أيار 2020 09:27 ص

بغداد - كورونا

اصابة اربعة ضباط امنيين في ديالى بفايروس كورونا 29 أيار 2020 05:10 م

التعليقات