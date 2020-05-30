الفايز :اتفاق مبدئي على تسمية مرشحي الوزارات الشاغرة باستثناء النفط

اعلن النائب عامر الفايز، عن اتفاق مبدئي على تسمية مرشحي الوزارات الشاغرة باسنثناء النفط.

وقال الفايز، في تصريح صحفي إن "المشاورات التي يجريها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الكتل السياسية أفضت إلى الاتفاق مبدئياً على تسمية جميع مرشحي الوزارات الشاغرة باستثناء النفط"، مؤكداً أن "اليومين المقبلين سيشهدان الاتفاق على الوزارة الأخيرة.

وأضاف، أن "رئيس الوزراء استكمل مشاوراته لتسمية مرشحي الوزارات الشاغرة ولم يتبق سوى الاتفاق على وزارة النفط وسيتم خلال اليومين المقبلين"، مبيناً أن "رئيس الوزراء سيختار بنفسه مرشحي الوزارات ويعرضهم على الكتل السياسية لضمان منحهم الثقة في حال الموافقة عليهم".