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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 30 أيار 2020 10:46 ص

التربية تقترح تعليق الامتحانات العامة للدراسة الإبتدائية للعام الدراسي الحالي

وزارة التربية
 اعلنت  وزارة التربية،    انها اعدت مجموعة مقترحات ستقدمها لمجلس الوزراء   من بينها  تعليق الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية للعام الدراسي الحالي    واعتماد درجة نصف السنة كدرجة نجاح من المرحلة.

 وقالت في بيان :" هناك اجتماعات ومشاورات ما بين وزير التربية علي حميد مخلف ورئيس واعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات العامة والتي استمرت طيلة الفترة الماضية للتوصل الى الحلول الانسب والافضل انسجاماً مع الظرف الراهن ، وبعد دراسة مستفيضة لتجارب دول العالم بخصوص اجراء الامتحانات العامة (الوزارية) ، قررت الوزارة ما يلي : 

اولا : استحصال موافقة مجلس الوزراء على تعليق الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية للعام الدراسي الحالي ، واعتماد درجة نصف السنة كدرجة نجاح من المرحلة ، والسماح للتلاميذ الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني لاحقاً في جميع المواد التي رسبوا فيها ".

ثانياً : استناداً الى المادة ( الرابعة ) من نظام الامتحانات العامة رقم (18) لسنة 1987 تحدد فحوص الامتحانات العامة للدراسات (الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بفروعها كافة بتعليمات يصدرها وزير التربية ) ، وبعد موافقة الوزير تقرر ان تكون الفحوص الداخلة في الامتحانات العامة للصف الثالث المتوسط (خمسة) فحوص هي :(اللغة العربية ، اللغة الانكليزية ، الرياضيات ، الاحياء ، الكيمياء و الفيزياء) .

ثالثاً : تأجيل موعد الامتحانات التمهيدية الخاصة بالطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2019 – 2020 الى موعد يتم تحديدهُ لاحقاً ".
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