مدافع أسود الرافدين يرفض عرضا احترافيا في الهند





رفض مدافع المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، سعد ناطق، عرضاً للاحتراف في الدوري الهندي.



وقال مصدر مقرب من ناطق في تصريح صحفي :" ان المدافع سعد ناطق تلقى عرضاً للاحتراف مع بطل الدوري الهندي اتلتيكو ديل كولكاتا ".



واوضح :" ان ناطق قرر رفض العرض باعتباره لا يلبي طموحاته وليس ضمن اهتماماته"، مبيناً :" ان ناطق امامه عرض آخر من الخليج ".



يذكر ان عقد ناطق مع الشرطة ينتهي في الصيف الحالي.



اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تشكل فرق عمل لمواجهة الازمات التي يمر بها البلد



اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تشكيل فرق عمل تتولى مواجهة الازمات التي يمر بها العراق .



وحسب بيان للجنة ، فهذه الفرق هي فريق التخطيط برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء و فريق الصحة برئاسة وزير الصحة وفريق الإقتصاد برئاسة وزير المالية و فريق الأمن الغذائي والاجتماعي برئاسة وزير التخطيط وفريق سير المرافق العامة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفريق متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وفريق إعداد الإجتماعات وتبليغ القرارات برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وفريق الإعلام برئاسة مدير المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

