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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 30 أيار 2020 10:39 ص

علي عدنان ينافس على لقب أفضل لاعب آسيوي في الكالتشيو

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ينافس نجم  المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم ، علي عدنان، على لقب أفضل لاعب آسيوي في تاريخ الدوري الايطالي " الكالتشيو ". 

ورشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، علي عدنان ، ضمن افضل اللاعبين الآسيويين في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإيطالي. 

وسيتنافس المدافع الايسر للمنتخب الوطني علي عدنان ( 26 ) عاما  ، مع هيديوشي ناكاتا ويوتو ناجاتومو وكيسوكي هوندا وتاكايوتاموريمووتو وشونزوكي ناكامورا من اليابان ،ومارك بريشيانو من استراليا، بالاضافة الى تشون سوا الكوري".

يذكر  ان اللاعب علي عدنان قد انتقل  إلى نادي اودينيزي الإيطالي 2015 ويعد أول لاعب عراقي يحترف في الكالتشيو. 

ويعد علي عدنان  اول لاعب كرة قدم عراقي يسجل هدفا في الدوري الايطالي بعد ان سجل في مرمى جنوى في المباراة التي خسرها فريقة بهدف لهدفين.
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