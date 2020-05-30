لجنة نيابية : الحكومة ستقترض أكثر من 4 تريليونات دينار لتأمين رواتب الشهر المقبل

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية ، عن ان الايرادات المالية المتحققة من بيع النفط الخام لا تكفي لتأمين رواتب الموظفين لشهر حزيران المقبل.



وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان عدد الموظفين في الدولة، فضلا عن اصحاب العقود والاجور ، تجاوز الخمسة ملايين "، مشيرا الى :" ان الواردات النفطية للشهر الماضي بلغت تريليوني دينار ، وهي لا تكفي لتأمين رواتب موظفي الدولة".



واضاف :" ان الحكومة ستتوجه الى اقتراض اكثر من اربعة تريليونات دينار من المصارف الحكومية لتأمين الرواتب ، مثلما فعلت في شهر ايار الجاري"، مبينا :" ان الحكومة بحاجة الى ستة تريليونات دينار شهريا لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية".