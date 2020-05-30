بسبب أزمات المياه .. 40% نسبة استخدام مكننة السقي في ديالى

أعلن رئيس الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، عن ارتفاع معدلات استخدام مكننة المياه الى 40%.



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان ديالى مرت في السنوات الاخيرة بازمات حادة بمايتعلق بتوفير مياه السقي ، سواء للاراضي الزراعية او البساتين ، ما دفع المزارعين الى اعتماد المكننة الحديثة للسقي والابتعاد عن الاطر التقليدية التي تمثل احد اوجه هدر المياه ، اذا ما تمت مقارنتها بالمكننة ".



واضاف التميمي :" ان معدلات استخدام مكننة المياه لدى مزارعي ديالى ارتفعت الى 40% "، مبينا :" انها نسبة مبشرة ومهمة سيكون لها اثر في تقليل معدلات الهدر وتجاوز ازمات الشحة والاستغلال الامثل لكل قطرة مياه ".



واكد :" ان الازمات ، رغم قساواتها ، شكلت دروسا مهمة لمزارعي المحافظة بضرورة التغيير من الانماط المستخدمة قديما ، واللجوء الى المكننة في السقي التي سيكون لها اثر اكبر في زيادة الانتاجية ".