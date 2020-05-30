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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 30 أيار 2020 10:34 ص

بسبب أزمات المياه .. 40% نسبة استخدام مكننة السقي في ديالى

ديالى
أعلن رئيس الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، عن ارتفاع معدلات استخدام مكننة المياه الى 40%.

وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان  ديالى مرت في السنوات الاخيرة بازمات حادة بمايتعلق بتوفير مياه السقي ، سواء للاراضي الزراعية او البساتين ، ما دفع المزارعين الى  اعتماد المكننة الحديثة للسقي والابتعاد عن الاطر التقليدية التي تمثل احد اوجه هدر المياه ، اذا ما تمت مقارنتها بالمكننة ".

واضاف التميمي :" ان معدلات استخدام مكننة المياه لدى مزارعي ديالى ارتفعت الى 40% "، مبينا :" انها نسبة مبشرة ومهمة سيكون لها اثر في تقليل معدلات الهدر وتجاوز ازمات الشحة والاستغلال الامثل لكل قطرة مياه ".

واكد :" ان الازمات ، رغم قساواتها ،  شكلت دروسا مهمة لمزارعي المحافظة بضرورة التغيير من الانماط المستخدمة قديما ، واللجوء الى المكننة في السقي التي سيكون لها اثر اكبر في زيادة الانتاجية ".
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