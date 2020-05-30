​أكثر من 240 فريقا طبيا لمتابعة المحجورين طوعا في منازلهم ببغداد

اعلنت محافظة بغداد وجود أكثر من 240 فريقا طبيا لمتابعة حالات الحجر المنزلي للمصابين بفيروس كورونا، بينما دعت الى فرض حظر شامل للتجوال لمدة 14 يوما من اجل تطويق الاصابات والتقليل من الاختلاط.



واوضح محافظ بغداد محمد جابر العطا في تصريح صحفي :" ان مؤشرات خطر انتشار وباء كورونا بالعاصمة ازدادت بشكل كبير بسبب الملامسة وعدم تطبيق اجراءات الوقاية".



واشار العطا الى :" ان الاصابات انتشرت في جميع مناطق بغداد واطرافها ، وان المستشفيات تحاول استيعاب الزيادة في عدد الاصابات، بعد ان امتلأت بعض المستشفيات ، لاسيما ضمن قاطع الرصافة الذي تصدر عدد الاصابات ".



وبين المحافظ :" ان ازدياد حالات الاصابة دفع الوزارة والجهات المعنية للجوء الى الحجر الطوعي في المنازل، مع ارسال فرق طبية لمتابعة المصابين شرط ان يكون البيت ملائما للحجر"، مبينا :" ان هناك اكثر من 240 فريقا طبيا ( 101 في قاطع الكرخ و140 في الرصافة) ، و كل فريق يتألف من طبيب وصيدلي وتمريضي ومختبري يقومون بمراجعة المرضى يوميا للوقوف على حالاتهم ومتابعة اجراءات الفحص والعلاج ".