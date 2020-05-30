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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 30 أيار 2020 10:19 ص

المالية النيابية : الموظفون والمتقاعدون يجب أن يكونوا خارج تجاذبات أسعار النفط

المالية-النيابية (1)
اكدت اللجنة المالية النيابية، رفضها القاطع المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين ، فيما طالبت  الحكومة باللجوء الى البدائل الاخرى. 

وقال عضو اللجنة حنين القدو في بيان صحفي :" ان رواتب الموظفين والمتقاعدين خط احمر لانسمح بالمساس به ، ولابد ان يكونوا خارج عملية ارتفاع وانخفاض اسعار النفط". 

واوضح  القدو :" ان طبقة الموظفين والمتقاعدين خدمت العراق سنين طويلة وافنت شبابها في بناء البلد ، ولابد من دعمها واخراجها من تجاذبات ومشاكل انخفاض اسعار النفط ". 

واشار الى :" ان اغلب الموظفين والمتقاعدين  عليهم  قروض وايجارات ، لان الحكومة لم توفر لهم سكنا "، مطالبا الحكومة باتباع بدائل عديدة ابرزها عائدات نفط الاقليم والمنافذ الحدودية والجمارك والضرائب ، بالاضافة الى اصحاب الراتبين ، وغيرها من مصادر الدخل".
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