المالية النيابية : الموظفون والمتقاعدون يجب أن يكونوا خارج تجاذبات أسعار النفط

اكدت اللجنة المالية النيابية، رفضها القاطع المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين ، فيما طالبت الحكومة باللجوء الى البدائل الاخرى.



وقال عضو اللجنة حنين القدو في بيان صحفي :" ان رواتب الموظفين والمتقاعدين خط احمر لانسمح بالمساس به ، ولابد ان يكونوا خارج عملية ارتفاع وانخفاض اسعار النفط".



واوضح القدو :" ان طبقة الموظفين والمتقاعدين خدمت العراق سنين طويلة وافنت شبابها في بناء البلد ، ولابد من دعمها واخراجها من تجاذبات ومشاكل انخفاض اسعار النفط ".



واشار الى :" ان اغلب الموظفين والمتقاعدين عليهم قروض وايجارات ، لان الحكومة لم توفر لهم سكنا "، مطالبا الحكومة باتباع بدائل عديدة ابرزها عائدات نفط الاقليم والمنافذ الحدودية والجمارك والضرائب ، بالاضافة الى اصحاب الراتبين ، وغيرها من مصادر الدخل".