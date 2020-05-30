بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 30 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 30 أيار 2020 10:18 ص

مقتل 3 جنود إيرانيين قرب الحدود العراقية

جنود إيرانيون

قتل مسلحون مجهولون، 3 من رجال حرس الحدود الإيراني في منطقة كردية قرب حدود البلاد الغربية مع العراق، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية في إيران.

ونقلت وكالة إرنا الرسمية الإيرانية، أن الثلاثة قتلوا في اشتباكات مع "قطاع طرق" أثناء تمشيط المنطقة قرب بلدة سره ده شت، التي تقع على بعد 530 كيلومتر غربي العاصمة طهران.

وأضافت أن عددا من المهاجمين قتل أيضا أثناء الاشتباك، لكنها لم تدل بمزيد من التفاصيل. شهدت المنطقة قتالا متقطعا بين قوات إيرانية وانفصاليين أكراد فضلا عن مسلحين على صلة بتنظيم داعش المتطرف.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قتل مسلحون مجهولون 3 من الحرس الثوري الإيراني في تبادل إطلاق نار وقع في منطقة كردية.

وتشهد حدود إيران الشرقية اشتباكات متقطعة مع مسلحين من البلوش.

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