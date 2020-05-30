طالباني " منزعج جدا" من جنكي .. لهذا السبب

كشف مصدر سياسي مطلع عن وقوع خلاف وصفه بـ "الشديد" بين الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي وبافل طالباني، على خلفية تسليم معتقلين مودعين بسجن خاص في السليمانية الى السلطات الاتحادية في كركوك.



وقال المصدر في تصريح صحفي :" ان اصل الخلاف يعود لاقدام لاهور شيخ جنكي على المضي بعملية التسليم دون علم بافل طالباني، وهذا الامر سبب " انزعاجاً شديداً" لدى الاخير، ودخل بخلاف "عميق وشديد" مع جنكي.



واضاف ان الوضع بين الطرفين ”متوتر جدا“، وتعمل اطراف داخل الاتحاد الوطني على احتواء الخلاف.



واقدم الاتحاد الوطني الكردستاني مؤخراً على تسليم 176 معتقلاً من العرب من محافظة كركوك ، كانوا يقبعون في سجون محافظة السليمانية ، الى السلطات الامنية العراقية.