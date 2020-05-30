رحيل "أيقونة الكوميديا المصرية" الفنان حسن حسني

غيب الموت الفنان المصري الكبير حسن حسني، اليوم السبت، بعد أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز 89 عاما، حسبما أفاد عدة فنانين مصريين زملاء للراحل.

ولد الراحل حسن حسني في حي القلعة بالقاهرة، تلقى تعليمه في مدرسة الرضوانية الابتدائية وحصل على شهادة التوجيهية عام 1959.

قام بالتمثيل في مسرح المدرسة وحصل على العديد من الميداليات، ثم انضم إلى المسرح العسكري ثم إلى المسرح القومي.

وقدم حسن حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

لمع في مسرحية كلام فارغ، وقام بالعديد من البطولات المسرحية منها "حزمني يا، قشطة وعسل، جوز ولوز، أولاد ريا وسكينة، على الرصيف، سكر زيادة، المحبة الحمراء".

من المسلسلات التي عمل بها ("بنائي الأعزاء شكرًا، السبنسة، جواري بلا قيود، ناس مودرن، بوابة الحلواني، المال والبنون".

ومن أبرز أفلام الفنان الراحل حسن حسني (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

نال جائزة من مهرجان الأفلام الروائية عن فيلم دماء على الأسفلت.

وتم تكريم الفنان حسن حسني خلال الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وهو من أكثر الممثلين نشاطا وحضورا في العقدين الأخيرين، حيث قام بتمثيل كافة الأدوار من الكوميدي إلى الفلاح ورجل الأعمال.



وكان أخر ظهور للفنان الكبير حسن حسني، مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة حفيده، وكان بمثابة أخر ظهور له في العلن قبل أن يدخل إلى المستشفى.



