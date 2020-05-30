بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 30 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 30 أيار 2020 09:36 ص

اعتقال أحد قادة "داعش" الإرهابي كان يخطط لاستهداف المدنيين ببغداد

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أعلنت مديرية استخبارات الداخلية، عن اعتقال أحد قادة داعش الإرهابي كان ينوي استهداف المدنيين ببغداد، مبينا أن المعتقل ينتمي لعائلة إرهابية.

وقالت المديرية في بيان لها، إنه خلال عملية أمنية نوعية ناجحة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد قادة داعش الإرهابية ضمن حزام بغداد وهو مصاب في أحداث تحرير الموصل.

وأضافت أنه القي القبض عليه بعد تشكيل فريق عمل مختص تمكن من الوصول إلى عبوتين ناسفتين جاهزة للتفجير في منطقة السعيدات، مشيرة إلى أن هذا الإرهابي كان ينوي استخدامهما في عملياته الإجرامية.

وتابعت أنه وفقاً للمعلومات المتوفرة فإن عائلته إرهابية حيث أن لديه ثلاثة اخوه فجروا أنفسهم في الموصل ووالده فجر عجلة مفخخة في منطقة عرب جبور، لافتة إلى أنه اتخذت بحقه الإجراءات القانونية اصوليا وتم رفع العبوتين دون حادث يذكر".

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