بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 30 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 30 أيار 2020 09:27 ص

القبض على مصاب بكورونا حاول الهرب من المستشفى في بابل

كورونا-العراق
أعلنت قيادة شرطة بابل، القبض على شخص حاول الهرب من مستشفى مرجان التعليمي بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد ، وإرجاعه إلى المستشفى .

وأضاف بيان للقيادة، أنه "وبتوجيه قائد الشرطة اللواء الحقوقي علي كوة الزغيبي ومتابعة مدير القسم العميد وليد خالد تم إيصال المساعدات الغذائية الى عائلة المصاب بناءً على طلبه وسيتم الاعتناء بعائلته لحين اكتسابه الشفاء التام أن شاء الله وبحسب التوجيهات".

وتابعت ، كما ان "قائد الشرطة امر بتكريم المفرزة لتطبيق القانون والعمل بروح الإنسانية في أداء الواجب والذي هو نهج القيادة".
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