نائب سابق يدعو للتحقيق في ملف اعمار المناطق المحررة وكشف ابواب الصرف فيه



دعا النائب السابق عن محافظة نينوى، ماجد شنكالي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفتح تحقيق في ملف اعمار المناطق المحررة وتشكيل لجنة تحقيقية بالتنسيق مع الادعاء العام لكشف جميع ابواب الصرف.



وقال شنكالي في تصريح صحفي :" هناك مبالغ وضعت بصندوق اعمار المناطق المحررة، من خلال التخصيصات الحكومية او تبرعات الدول المانحة، بغية اعمار هذه المناطق ، وكان من المفترض ان يتم توزيعها على المحافظات المتضررة وفق نسب بحسب حجم الضرر والحاجة لكل منها ".



واضاف :" ان ما حصل ونراه هو وجود ازدواجية في التعامل بملف توزيع تلك المبالغ ، ففي الوقت الذي ما زال فيه ايمن الموصل وسنجار وغيرهما مدمرة بشكل كامل اضافة الى انعدام الخدمات وابسط مقومات الحياة في مناطق اخرى من المحافظة و الظروف التي تعيشها مناطق متضررة في محافظتي صلاح الدين وكركوك، فاننا نجد اغلب المبالغ يتم تخصيصها لمحافظات اخرى ومناطقها ، رغم انها لم تتعرض لحجم الضرر من العمليات العسكرية الذي تعرضت له مناطق اخرى".



ودعا شنكالي رئيس مجلس الوزراء لفتح تحقيق في ملف اعمار المناطق المحررة وتشكيل لجنة تحقيقية بالتنسيق مع الادعاء العام لكشف جميع ابواب صرف المبالغ على هذا الملف المهم والانساني، بعيدا عن الضغوط السياسية او المجاملة لطرف على حساب الاخر.



