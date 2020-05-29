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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 أيار 2020 04:43 م

كورونا يؤجل اعادة العمل بخمسين مشروعا خدميا في ديالى

ديالى


كشف مسؤول حكومي في ديالى، عن التريث في اعطاء الضوء الاخضر لعودة العمل بخمسين  مشروعا خدميا داخل المحافظة.

وقال قائمقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح صحفي :" ان  تسجيل العديد من الاصابات المؤكدة بفايروس كورونا بمناطق متفرقة من ديالى ووجود مخاوف من قبل الشركات في حصولها على المستحقات المالية بسبب الازمة الراهنة في البلاد ، دفعت الى التريث في اعادة  العمل بخمسين  مشروعا خدميا ،  بعد ان توقف مطلع  آذار الماضي بسبب ازمة الفايروس ".

واضاف الحيالي :" ان  التريث قرار مؤقت ربما يتغير في اية لحظة ،  اذا ما توفرت على الاقل اجواء تتجاوز مرحلة القلق من ان تكون اعادة العمل بيئة لتفشي الوباء "، مبينا :" ان الادارة الحكومية تحرص على الملف الصحي وتعتبره اولوية ، خاصة في ظل الامكانيات المتوفرة لدينا في المجال الصحي".

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