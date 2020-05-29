اعتقال أحد عناصر داعش الإرهابي بعملية أمنية غربي الأنبار

أفاد مصدر أمني في الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال أحد عناصر التنظيم الإرهابي متنكرا بزي رعاة الأغنام بعملية أمنية استباقية غربي الأنبار .



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن قوة أمنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الثالث اللواء الأول وفوج استخبارات واستطلاع الفرقة نصبت كمين لأحد عناصر إرهابي داعش الهاربين من مناطق حزام بغداد الجنوبي "صدر اليوسفية" وتمكنت من اعتقاله حال توجهه إلى منطقة قضاء الرطبة غربي الأنبار.



وأضاف المصدر، أن القوات الأمنية اعتقلت المطلوب وهو متنكرا بزي رعاة الأغنام في محاولة يائسة للإفلات من قبضة الاستخبارات العسكرية التي كانت تتعقب حركاته لحين اعتقاله ، مبينا أن معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف ورصد تحركاته.

وأوضح أن القوات الأمنية نقلت المعتقل وسط إجراءات أمنية مشددة إلى إحدى المراكز الأمنية للتحقيق معه ومعرفة بقية الإرهابين من قبضة القوات الأمنية.



