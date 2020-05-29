الازمة النيابية : هذه محاور نقاشنا مع الكاظمي



كشفت خلية الازمة النيابية، عن محاور نقاشها المرتقب مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن انتشار فايروس كورونا.



وقال عضو الخلية عباس عليوي في تصريح صحفي :" ان خلية الازمة النيابية ستناقش مع مثيلتها الحكومية ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الاجتماع المرتقب ، جملة من القرارات ابرزها فرض الحظر الشامل"، مبينا :" ان القرارات تتضمن فرض الحظر الشامل وعدم ارجاع الدوام الرسمي، فضلا عن تشديد الاجراءات الامنية ".



واضاف :" ان الاجتماع سيعقد سريعا ولن يتجاوز الاسبوع المقبل ، لان الاصابات بدأت تتزايد بسبب عدم التزام المواطنين" ، مبينا :" ان جميع القرارات التي ستناقش خلال الاجتماع نوقشت من قبل المختصين ، وعلى الحكومة الالتزام بها كون الوضع الصحي دخل مرحلة الخطر في العاصمة بغداد ".