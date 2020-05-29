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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 29 أيار 2020 04:15 م

الحوار الستراتيجي مع واشنطن يقترب ..والعراق لايملك من يقوده !

العراق وامريكا


اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية :" ان الحوار الستراتيجي مع واشنطن سيبدأ منتصف الشهر المقبل ".

وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي، في تصريح صحفي :" تم الاتفاق على ان الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن سيكون منتصف الشهر المقبل ، لكن الحكومة لم تعط اي خبر ،لاسيما انها لم ترشح وزير خارجية لكي يقود هذه المفاوضات مع الجانب الاميركي"، داعياً "الحكومة الى "التعجيل باكمال الكابينة الوزارية من اجل الاستعداد لهذه المفاوضات".

واضاف الركابي :" ان المفاوضات العراقية - الامريكية جاءت على وفق طلب من الجانب الامريكي الى الحكومة السابقة"، مبيناً :" ان المفاوضات بين الجانبين لن تبدأ من الصفر بسبب وجود اتفاقية الاطار الستراتيجي بينهما ، وهي مستمرة حتى الآن" .

واشار الركابي الى :" ان المفاوضات العراقية - الامريكية بدأت منذ العام 2008 وخرجت منها اتفاقيتان: الاولى اتفاقية الاطار الستراتيجي والثانية  خروج القوات الامريكية"، مؤكداً :" ان هناك اتفاقيات بين الوزارات ستكون هي المنطلق من اجل اكمال بعض التزامات الطرفين".

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